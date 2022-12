Nessuna fretta. E per questo, nessuno correrà. O meglio: nessuno accelererà. Sembrano sinonimi e invece hanno una differenza sostanziale, soprattutto se si considera il recupero fisico. La Juventus si sta prendendo tutto il tempo del mondo e ne darà ancora a Paule Juan. Naturalmente, entrambi sono ai box per i rispettivi infortuni: stesso luogo - ginocchio -, chiaramente situazioni differenti.deve smaltire un fastidio che si porta dietro da tempo (e che sta pregiudicando le sue prestazioni), mentresta recuperando dall'operazione tardiva dopo la lesione del menisco interno in estate. Se Juan è stato tra i più utilizzati dell'intero inizio di stagione, Paul deve ancora vedere il bianconero in una partita ufficiale. L'obiettivo per il francese è rientrare nel big match del Maradona: 13 gennaio, contro il Napoli. Sarà la prima? Chissà. Intanto, per entrambi fissato il rientro in gruppo: sarà il 26 dicembre, alla ripresa delle sedute a gruppo completo, compresi i reduci dal Mondiale. Eccoci: sarà la Juve virtuale, finalmente, a tornare reale.