Il gruppo 'brucia d'agonismo'. Un'immagine molto significativa, quella rappresentata nell'edizione odierna di Tuttosport. Che fa riferimento alle parole di Federico Chiesa nel post Lazio: "E' scattata la scintilla", dice l'esterno, che ha fatto capire come l'unione e la compattezza di questa versione juventina riesca a superare anche le naturali difficoltà. Del resto, quella con i biancocelesti non è stata certamente la gara perfetta, ma si è rivista una squadra offensiva, pronta al sacrificio come all'attacco 'disperato'. Alle volte, difficile chiedere altro. PAROLE NON CASUALI - Come raccontato da Tuttosport, quelle parole non sono state casuali. Perché qualcosa è successo a livello di squadra, di gruppo, di spogliatoio. "La vittoria contro la Lazio ha scrostato certe timidezze e ha dato alla squadra nuove certezze a cui aggrapparsi. Questa sera serviranno e, più generale, servir tutto". A partire da Federico Chiesa, chiudendo con Cristiano Ronaldo.