1









Andrea Pirlo, nell'intervista rilasciata ieri sera a Sky Sport, ha parlato del rapporto con il gruppo: "Io mi sono sempre sentito in questo gruppo fin dall'inizio, mi hanno sempre dato grande disponibilità e lo si vede anche dai campioni durante queste partite, dove bisogna essere umili e correre intorno al pallone. In difesa c'è l'aiuto di tutti e quando hai questo atteggiamento i risultati arrivano. Siamo a buon punto, con una rosa competitiva come ha dimostrato anche questa settimana giocando a San Siro con tanti giocatori diversi. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare".