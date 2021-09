Lo scorso mercato è stato particolare, con l'addio di Ronaldo in coda che non ha permesso alla Juventus un grande margine di manovra. Niente investimenti negli ultimi giorni ma una programmazione per la prossima estate che parta fin da subito, con alcuni punti fermi. Giovani, forti, su cui investire, ma senza commettere errori già avvenuti in passato come gli altissimi stipendi dati agli over 30. Il grande colpo in attacco ci sarà, perciò si è evitata ogni tentazione last minute, soprattutto dopo l'impossibilità di arrivare a Mauro Icardi, e si punta forte sulla voglia di battere la concorrenza europea per Dusan Vlahovic.- Federico Cherubini ha lui come grande obiettivo ed è stato agevolato dal fatto che Dusan, dopo i 21 gol dello scorso campionato, abbia scelto di vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Niente addio, niente Atletico Madrid, che aveva raggiunto un accordo con gli agenti ma non con Commisso, ma una permanenza che è un jolly da giocarsi in futuro. La vera insidia per la Juventus è proprio la concorrenza, più che l’eventuale rinnovo del contratto.