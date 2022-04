Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Dino Zoff ha detto la sua anche sulle possibilità della Juve di conquistare un posto in Champions League alla luce dei risultati dell'ultimo fine settimana di Serie A. Ecco il pensiero dello "storico" portiere bianconero: "Se possa stare tranquilla non lo so, però certamente credo che sia il minimo che possa fare. Non credo che abbia problemi a centrare la qualificazione a questo punto".