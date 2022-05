Marcello Lippi, grande ex allenatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport. Ecco un passaggio su Miretti: «Non lo conoscevo e mi è piaciuto molto, non mi ha stupito vederlo di nuovo in campo a Genova dopo la prova contro il Venezia. E non mi stupisce che Allegri ne parli molto bene. Cosa mi è piaciuto? L’ordine e la capacità di verticalizzare per gli attaccanti. Sono due cose che mi sono piaciute molto».