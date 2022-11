Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcoha detto la sua anche su Massimiliano, alla luce del momento attuale della. Ecco il suo pensiero: "Finiamo la stagione prima di dare giudizi. Allegri deve rimanere. Mandarlo via ora sarebbe follia pura. Il colpo è stato uscire dalla Champions: ha sbagliato lui parlando prima del Psg, ha sbagliatoa dire al tifoso se metteva lui i soldi per il nuovo allenatore... Hanno sbagliato tutti. Importante non cercare alibi negli infortuni: Pioli non ne ha mai parlato".