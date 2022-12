Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'exFilippoha detto la sua anche su Dusan. Ecco il pensiero dell'attuale allenatore della Reggina: "Vlahovic mi piace, nella Fiorentina mi è piaciuto molto, pensavo facesse di più nella Juventus, ma ha questo problema della pubalgia. Non riesci a fare uno scatto, un tiro... Poi lui deve essere supportato dalla condizione fisica per fare bene ed ora non sta bene. È un centravanti completo".