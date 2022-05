Non solo Paul Pogba. Secondo il grande ex Marco Tardelli, la Juve ha urgente bisogno di altri rinforzi in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io prenderei subito Perisic che conosce alla grande il campionato italiano. Ma se fossi l'Inter me lo terrei stretto [...]. Alla Juve servono giocatori in tutti i ruoli. La difesa ha perso Chiellini, grande marcatore e leader. Il centrocampo va ricostruito. L’attacco va rifatto visto che Vlahovic, pare, resterà solo. Ma non ci sono tanti registi in giro, non c’è più un Pirlo. Oggi il meglio è Tonali, che è diverso. Chi prenderei? Jorginho potrebbe essere un bel colpo con Pogba. Però lui e Paredes, per fare un altro nome, sono ragionieri, danno ordine, ma non veri registi".