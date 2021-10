Secondo il portale Iusport, infatti, l’avvocatura dello Stato di Spagna ha inviato oggi al tribunale dell’Unione Europea una dichiarazione di accusa contro i club che vogliono lanciare il progetto Superlega e di sostegno alla UEFA nel contenzioso aperto. Con José Manuel Rodríguez Uribes, ex ministro della Cultura e dello Sport, il governo spagnolo si era già chiaramente posizionato: "La Superlega “supponeva che il campionato spagnolo potesse essere messo a rischio, che potesse essere decisamente svalutato. Ero molto preoccupato per le sanzioni UEFA, che potrebbero colpire i calciatori, che non avrebbero potuto giocare per la nazionale spagnola”.