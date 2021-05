Il 10 maggio 2003 la Juventus vinceva il sul 27° scudetto grazie a un pareggio per 2-2 al Delle Alpi contro il Perugia. Una partita che vide un gol spettacolare di Marco Di Vaio, caratterizzato da una serpentina ubriacante. Giornata di dolci ricordi oggi per Di Vaio, che qualche anno prima di quel 2003 era stato uno dei protagonisti dell'ultima Salernitana in Serie A, e proprio oggi la squadra campana ha festeggiato nuovamente la promozione dalla B al massimo campionato.

Qui il video del gol di Di Vaio in Juve-Perugia: