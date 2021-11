La Juventus, dopo 11 giornate di campionato, ha segnato: 7 gol in meno rispetto alla passata stagione (pesa il vuoto di 11 reti lasciato da, di fatto metà del bottino). Un dato notevole, che in una proiezione su 38 giornate può significare una mancanza di 24 reti. Dal(77 reti, dietro Atalanta, Inter e Napoli) diventerebbe l'(scendendo a 53: quindi finirebbe anche dietro a Milan, Roma, Sassuolo, Lazio, un gol in più di). Entrare in Europa diventerebbe davvero complicato.La prestazione con lopuò rappresentare una svolta anche in campionato, con un atteggiamento più offensivo a cominciare dalla partita contro la. Il gol, infatti, sembra essere un problema solamente in Serie A e in momenti specifici delle gare.La Juventus ha segnato ildei suoi gol(4) e negli ultimi 15 minuti (altri 4). Il 20% dal 15' al 30' (3), il 13% dal 60' al 75'. Prima e subito dopo l'intervallo, momenti topici a livello psicologico, solo 2 reti (una dal 30' al 45', una dal 45' al 60').Balza poi all'occhio il dato dei gol subiti: l'unica fascia in cui la Juve ha mantenuto inviolata la porta è quella dal 60' al 75'. Per il resto: 2 gol nel primo quarto d'ora, altri 2 dal 15' al 30', 6 prima e dopo l'intervallo (3 dal 30' al 45', 3' dal 45' al 60') e addiritturaLa, di contro, non ha ancora mai segnato nel primo quarto d'ora e nell'ultimo ha realizzato solo una rete. Come la Juve, subisce molto dal 75' al 90':, il 31% del totale (non ha invece mai incassato gol nei primi 15').