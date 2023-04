Come racconta Gazzetta, Milik da quando è tornato dall’infortunio, non ha ancora esultato. Il Fideo non lo fa dalla gara di andata con il Friburgo in Europa League (9 marzo), Chiesa da quella del ritorno in Germania (16 marzo, data anche dell’ultima rete di Vlahovic). In pratica, da 40 giorni l’attacco della Juve è un deserto, se si eccettua il miraggio estemporaneo di Kean.