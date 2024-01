Lo abbiamo già detto in questa stagione e ancora di più dopo la partita contro la Salernitana. La Juventus è una locomotiva del gol, nel senso che nessuno segna tantissimo ma segnano quasi tutti. Con il gol di Iling Junior, sono tredici i giocatori bianconeri che hanno realizzato almeno una rete in questo campionato. Nessuno fa meglio in Serie A. Solo il Frosinone riesce a mandare in gol così tanti giocatori diversi. Un dato che può far sorridere Massimiliano Allegri, consapevole di avere una squadra i cui pericoli per gli avversari sono molteplici.