Nell'edizione odierna di Gazzetta, Luigifa un paragone molto significativo tra il primo gol della Juventus all'Atalanta e la vittoria della: "Sarà che abbiamo ancora negli occhi le Olimpiadi, ma all’8’ del primo tempo abbiamo rivisto la nostra 4x100 d’oro. La prime due frazioni le ha corse Cristiano Ronaldo, che ha toccato la palla nella sua area di rigore e l’ha spinta fino a centrocampo, dove ha passato il testimone a Chiesa che si è ingobbito ed è volato fino all’area di rigore. Il suo passaggio ha tagliato il campo in orizzontale per Dybala che si è avventato come un Tortu e ha imbucato in diagonale. Bellissimo. Questo gol contiene in gran parte il senso della Juve".