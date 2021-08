Una magra consolazione, ma il gol di Dybala oggi contro l'Udinese, oltre ad essere di pregevole fattura, segna un record assoluto per la Juventus, come riporta Opta:"2' e 3'' - Quello di Paulo #Dybala, arrivato dopo 2 minuti e 3 secondi, è il gol più rapido della Juventus all'esordio in un campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Fulmineo."