Crederci sempre, fino alla fine. Lo sa bene Danilo, che ieri sera contro l'Atalanta - grazie al prezioso assist dalla bandierina di Paulo Dybala - è andato in gol al minuto 91 (e 37 secondi), regalando alla Juve un pareggio fondamentale per la corsa Champions. Come riporta il sito ufficiale bianconero, la rete del brasiliano è quella più tardiva realizzata dalla Vecchia Signora in Serie A a partire da quella della Joya contro l'Udinese nel gennaio 2021 (92'50''), quando il passaggio vincente - dettaglio curioso - fu servito proprio da... Danilo.