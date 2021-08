Un gol in amichevole per riprendersi la Juventus e cacciare via l'etichetta di eterno incompiuto da cedere? Chissà se avrà davvero questa valenza il gol segnato da Federico Bernardeschi sabato nell'amichevole bianconera contro l'Atalanta: un imprendibile siluro che ha mandato in visibilio un Allianz Stadium finalmente coi tifosi!

La Juve ha pubblicato sui social un video della rete di Bernardeschi da un'angolazione inedita: godetevelo!