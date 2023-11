Esplode la polemica per il gol del momentaneo 1-1 segnato da. A inizio azione, infatti, c'è un chiaro fallo su Chiesa non ravvisato dall'arbitro, da lì l'azine nerazzurra si sviluppa fino ad arrivare al gol. Sui social é esplosa la polemica, mentre per la squadra arbitrale sembra non essere successo nulla. Sfoglia la gallery per i commenti.