Per la rubrica del "gol del giorno" proposta quotidianamente dalla Juventus attraverso i propri profili social non bisogna andare troppo indietro nel tempo. Più precisamente, basta tornare indietro di 365 giorni per la partita Spal-Juventus di campionato. I bianconeri in quell'occasione vinsero 2 a 1 grazie alle reti di Ronaldo e a quella di Ramsey che trafisse il portiere ferrarese con un delizioso tocco sotto, dopo un assist preciso di Dybala. Di Petagna su rigore la rete degli avversari.