Stagione 2017-2018, terza giornata, esattamente tre anni fa. La Juventus di mister Allegri, reduce da un'annata caratterizzata dalla seconda finale di Champions in tre anni, ha iniziato forte in campionato e ospita il Chievo per proseguire nel virtuoso ruolino di marcia. A dieci minuti dalla fine la gara procede liscia sul 2-0 per i bianconeri, quando arriva un fantastico tris a suggellare il tutto: su suggerimento di Bernardeschi, Paulo Dybala si accentra resistendo ai difensori avversari e poi beffa Sorrentino con un rasoterra incrociato sul primo palo. Oggi la Juve ha diffuso su Twitter il video di quel gol.