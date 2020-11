Nella giornata di oggi, la Juventus nella sua consueta rubrica "Goal Of The Day" - gol del giorno - ha dato spazio ad un gesto atletico dal sapore vintage. Il protagonista è uno dei calciatori più apprezzati della storia moderna della Vecchia Signora: Gianluca Vialli. Il gol riportato dai social della società bianconera è la rovesciata in area nel match vinto in rimonta per 3 a 1 contro la Reggiana nella stagione 94-95. In quella partita Gianluca Vialli si caricò sulle spalle la squadra segnando una doppietta e servendo un assist ad un giovane Alessandro Del Piero.