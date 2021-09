La Juventus condivide ogni giorno sui propri canali social ufficiali un "goal of the day", una rete segnata in quello stesso giorno anni prima. Oggi è il turno di un bolide da distanza ravvicinata con cui, il 25 settembre 1996, Alen Boksic sfondava la porta del Fenerbahce nei primi turni di una Champions League che si sarebbe conclusa con la finale persa contro il Borussia Dortmund.

Tifosi della Juve, ricordavate questa perla di Boksic? Rivivetela!