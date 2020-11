"La rete di Myrto Uzuni è stata la prima marcatura di una squadra ungherese in casa della Juventus in competizioni europee. Sorpresa". Così scrive Opta sul proprio profilo Twitter italiano (Opta Paolo), dando l'idea e la portata di questo gol che sta bloccando la Juventus sull'1-1 contro il Ferencvaros. Una rete, a suo modo, storica.



Uzuni, marcatore che certamente non scorderà questa serata, ha esultato come CR7 al gol segnato, correndo sotto lo spicchio solitamente riservato ai tifosi ospiti e mimando le mosse del portoghese.