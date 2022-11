Il rapporto continua ad essere travagliato.sembrano proprio non andare d'accordo in questa stagione di campionato, almeno a giudicare dall'episodio che domenica sera contro l'ha portato all'annullamento del gol di, discutibile ma forse non quanto ciò che era accaduto contro lacon la cancellazione della rete del 3-2 di Arekal 95'. In questo caso, quello del derby d'Italia, "più che di un errore concettuale si è trattato di unadi un episodio inedito e anomalo", scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che poi spiega perchéavrebbe dovuto richiamare Doveri al monitor. "Il regolamento parla chiaro: un gol segnato con un tocco di mano, anche accidentale, è da annullare.. Ovvero ciò chestava facendo a Danilo proprio per il braccio destro, quello che ha causato l'annullamento del gol e che il brasiliano non poteva dunque controllare"."Ora, fischiare un rigore per una trattenuta del genere sarebbe contrario allo spirito del gioco e infatti gli arbitri hanno indicazione di lasciar correre episodi simili", prosegue TS nella propria analisi. "Però quella trattenuta, che da regolamento è un fallo, è decisiva nel portare al tocco di mano di Danilo e all'annullamento del gol:. O, perlomeno, avrebbe dovuto valutarlo l'arbitro rivedendo le immagini: non essendo il caso previsto, avrebbe potuto decidere, che, essendo causato irregolarmente da De Vrij, il tocco di mano di Danilo non andava sanzionato; oppure che, essendo decisiva nell'evitare un gol, la trattenuta di De Vrij andasse punita col rigore; oppure anche prendere la stessa decisione di Di Paolo e annullare. Ma avrebbe dovuto vedere, valutare e decidere".