Un gran gol in acrobazia, alla: è il Goal of the day della, la consueta rubrica del club bianconero sui canali social. "​Trovatelo voi un aggettivo per questo #GoalOfTheDay di Vialli", il tweet della Juventus: la rete risale al 20 novembre 1994, la prima Juve di Lippi affronta la Reggiana al Delle Alpi, ma va sotto dopo il gol di Padovano - che l'anno successivo sarà acquistato proprio dai bianconeri. Ci pensano Vialli, con una doppietta, e Del Piero a ribaltare il risultato. Uno dei due gol del capitano è una splendida rovesciata. Il video: