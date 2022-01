Torna a sorridere il popolo juventino che finalmente può accogliere il suo nuovo centroavanti di spessore, dopo essere stati costretti a salutare in estate quello che, a detta di molti è sempre stato il giocatore piu forte al mondo, Cristiano Ronaldo ovviamente. Il fiuto del gol e la percentuale realizzativa dell'attccante serbo infatti non sono da meno a tutti i piu grandi goleador che hanno vestito la maglia della Vecchia Signora, prospettive permettendo.Ma restando in tema di 'bomber', uno di quelli che ha scolpito e marchiato a fuoco la storia di questo club è senza ombra di dubbio l'ex centroavanti francese David, omaggiato qualche istante fa dalla Juve che, attraverso i suoi canali social ha condiviso il consueto 'e questa volta è stato scelto quello di 'Re David'nella stagione 2005/2006.