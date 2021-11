Il grande obiettivo di mercato alla sfida Juve, allo Stadium. Dusan Vlahovic ieri sera ha affrontato i bianconeri, che per lui premono e a lui pensano già per gennaio, vestendo la 9 della Fiorentina e uscendo sconfitto per 1-0 dall'Allianz. Ecco il giudizio alla sua prova da parte dei giornali:Corriere dello Sport: "Vlahovic 5,5 - Il primo tempo lotta come un leone, aiuta i compagni a salire e qualche duello lo vince. Nella ripresa si “sente” di meno".Tuttosport: "VLAHOVIC 6.5 Che sfida con De Ligt a suon di sportellate e contatti da bollino rosso. Ha chance sporche, ma anche così è il più efficiente lì davanti".Gazzetta dello Sport: "Vlahovic 5 - De Ligt lo imprigiona, gli fa sentire il corpo e lo innervosisce. Ci ha ricordato un po' la marcatura di Chiellini su Lukaku. Vlahovic compresso".