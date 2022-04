Intervenuto ai canali ufficiali del club bianconero, il portiere della Juve Under 23 Franco Israel ha raccontato anche l'esperienza di allenarsi in prima squadra con i pari ruolo a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Personalmente, quando ho avuto l’opportunità di andare ad allenarmi in prima squadra ho cercato di apprendere quante più cose possibili. Quando ti alleni con campioni del genere non puoi fare altro che imparare, focalizzandoti su ogni minimo dettaglio. Focalizzandomi sul mio ruolo, posso soffermarmi maggiormente su Szczesny, Perin e Pinsoglio, e posso dire che ciò che mi ha sorpreso maggiormente è stato il livello di attenzione massima che riescono a mantenere per tutto l’arco dell’allenamento ed è un aspetto estremamente utile nel momento in cui scendi in campo per la partita. Il loro margine di errore è bassissimo. Questi sono sicuramente step importanti che dovrò fare nella mia carriera".