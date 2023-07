"Esperienza indimenticabile quella del tour americano, con un gruppo fantastico che mi ha messo subito a mio agio: francamente non potevo immaginare di meglio", queste le parole rilasciate da Nonge Boende a Tuttosport dalla tournée negli Stati Uniti. Il centrocampista classe 2005 ha la chance di allenarsi con la prima squadra. Per lui probabile dal prossimo anno un posto in Next Gen.