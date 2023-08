Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex centrocampista dellaAlessandro, ora in Serie B al Lecco, ha speso parole al miele per Massimiliano, che lo scorso anno lo ha convocato per tre partite con la Prima Squadra. Ecco il suo commento: "Allegri ha obiettivi diversi (rispetto a Brambilla, ndr.), non ha un gruppo di giovani ma grandi campioni: per me lui è il numero uno nella gestione. Nella situazione che si è creata la scorsa stagione è stato bravissimo a mantenere sempre alta la concentrazione, credo che fosse uno dei pochi - se non l'unico - a poter gestire tutto quello che è successo senza mai perdere la lucidità. Credo che in questo momento sia la persona giusta per la Juve".