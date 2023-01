Intervenuto ai microfoni di Tuttosport alla vigilia di, Filippoha parlato anche dell'ipotesi di un suo possibile ritorno in bianconero. Ecco il suo commento: "La Juve è stata molto importante per me e se sono qui al Monza in Serie A è anche grazie a lei. Magari un giorno potrei tornare, anche se credo che in questo momento per me sia importante giocare con continuità e fare esperienza. Un domani chissà...".E ancora: "I primi mesi mi sono serviti per prendere le misure, capire meglio la categoria. Sono soddisfatto di quanto fatto finora, ultimamente sto giocando con continuità e spero di avere sempre più spazio, di raccogliere i frutti di quanto imparato. A Monza mi trovo veramente bene e ho legato soprattutto con, Carboni e Ferrarini".