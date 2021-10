Diversi i giovani che la Juventus ha mandato in prestito. Tra questi c'è Rovella del Genoa, di proprietà bianconera, ma rimasto al Grifone per questa stagione. Il centrocampista si è distinto in positivo nell'ultima partita, contro il Venezia. Questa la sua pagella, redatta da calciomercato.com:"Rovella 7: Ballardini gli concede la licenza di svariare e lui ne approfitta per non dare punti di riferimento agli avversari e spadroneggiare ovunque voglia. Prezioso anche in fase di ripiegamento, sfiora su punizione la gioia del primo gol in Serie A.".