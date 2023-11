Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Filippoha detto la sua anche sul progetto delle. Ecco le parole del giovane centrocampista di proprietà della, ora all'Empoli: "Sono preziose per i club, ma pure per chi vi fa parte: ti senti vicino alla Prima squadra e rispetto alla Primavera vivi un’esperienza professionale superiore, giocando contro avversari esperti e con le pressioni del calcio vero. Ritorno alla Juve? C’è prima un percorso da rispettare: non ho mai voluto bruciare le tappe e ho preferito con il mio agente Michele Fioravanti fare un passo alla volta. Ora voglio aiutare l’Empoli a salvarsi, in estate si vedrà…".