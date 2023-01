Sette gol e due assisti in diciannove partite in Serie D. Bei numeri, poco da dire. Se arrivano da un ragazzo di appena 16 anni, freschi 17, reduce da 17 gol in 20 presenze, vuol dire che siamo davanti a un potenziale crack. Ed ecco cos'è Gianmarco, prossimo acquisto della Juventus.Sembra infatti tutto pronto per l'arrivo dell'attaccante toscano, cresciuto nell'Empoli e alla fine approdato alla Pistoiese. Solo una tappa di passaggio, il giusto trampolino di lancio per Gianmarco, che alla Juventus non poteva proprio dire di no. Ecco: non che c'abbia pensato a farlo, ma le tante proposte sul suo tavolo l'hanno fatto certamente vacillare. Sulle sue tracce, prima l'Udinese, ma anche il Toro, l'Inter, per ultimo il Palermo. Alla fine, vestirà di bianconero. E farà le ossa in Serie C, con la maglia della Next Gen. Passo dopo passo, sognando lo stesso percorso di tanti ragazzi passati prima di lui...