Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Enzoha parlato anche dello spogliatoio della, che ha appena lasciato per trasferirsi in prestito al Frosinone. Ecco il suo pensiero: "Lodella Juve è molto unito come è sempre stato, nonostante tutti i problemi dello scorso anno. La fame e la voglia di tornare a vincere sono più forti che mai in tutti i ragazzi. Spero che in questa stagione vada tutto per il verso giusto e che possano portare la Juventus dove merita di stare: tra i più grandi club del mondo".