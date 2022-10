Intervenuto negli studi di SkySport Giovanni Guardalà ha rivelato le condizioni di Angelprima della gara di ieri sera contro il. Queste le sue parole:"Di Maria era pentito più che arrabbiato. Gli ho chiesto quanto fosse dispiaciuto di non poter giocare col Milan sabato, ha detto di essere pentito e ha ammesso che è stato un danno per il club e i compagni. Da un giocatore con quella carriera è stato bello e particolare sentirlo dire. Fino all’assist per Rabiot non aveva fatto una buona partita. Quell’assist non lo fa nessun altro nella rosa della Juve: ha trovato un varco che solo i grandi campioni riescono a trovare".