"Chiusura per Pogba, che aveva il diritto di scegliere come curarsi (ha sbagliato, amen) e — ci mancherebbe — ha il diritto di ritirare lo stipendio anche se non è mai pronto per giocare. Ma quando si trova in un debito morale di questa scomodità, la persona intelligente non si limita ad arrivare in ufficio puntualissima. Controlla anche se la fotocopiatrice ha bisogno di carta", questo scrive il giornalista di Sky Sport Paolo Condò sulla situazione di Pogba.