Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardoha detto la sua sul momento di Dusan. Ecco le sue parole: "Vlahovic non è tanto un problema per la, ma una soluzione. Ha fatto un gol da fuoriclasse, uno che fa Giroud. Il tema di Vlahovic è la testa, non sono certo i piedi. Ha fatto 17 gol in 21 partite alla Fiorentina, la palla sempre tonda è. Voglio dire che i gol li sa fare, ma è un grande giocatore trattato come uno normale: è finito in panchina un numero di volte improponibile e se uno, che abbiamo tutti stabilito che ha psicologicamente difficoltà, lo metti 12 volte in panchina, è difficile ti dia quanto ti aspetti. Come fa a sentirsi titolare poi?".