"Sono immagini che al VAR visionano in ogni modo possibile, francamente non saprei giudicare se questo tocco ci sia o meno, certo quando accadono queste cose le squadre che le subiscono difficilmente riescono ad accettarle", queste le parole dell'opinionista di Sky Sport, Bucciantini, riguardo l'episodio del gol della Juventus con le proteste dell'Inter per il tocco di mano di Rabiot.