Intervenuto negli studi Sky, Fabioha parlato anche die di alcuni dei giocatori bianconeri impegnati al Mondiale. Ecco il suo pensiero: "Segioca come oggi è grande notizia per la Juve.così così,è stato una conferma. Maleche non è sembrato al meglio. Con l'Arsenal ho visto tanta organizzazione, tanta difesa e poi i giovani hanno fatto vedere qualcosa. Sui recuperi e i ritardi credo che la Juve si stia facendo delle domande, capisco chesia preoccupato".