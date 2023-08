Come racconta Gazzetta, un po’ lo slancio di Udine e un po’ la spinta dei 40 mila: la Signora va all’assalto del Bologna e del campionato per rafforzare l’ottimismo e migliorare la classifica. Massimiliano Allegri s’affiderà a una Juventus molto simile negli uomini a quella del 3-0 contro l’Udinese (Szczesny è indisponibile, tocca a Perin), ma stasera – ore 18.30 - s’aspetta di rivedere contro il Bologna soprattutto lo spirito mostrato in Friuli.