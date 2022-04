Il giocatore della Juventus Felix Correia non ha convinto il Parma. Il club emiliano infatti ha deciso di non riscattarlo e di fargli fare ritorno a Torino al termine della stagione, come riporta ParmaLive. Il giocatore non è mai riuscito ad essere particolarmente incisivo e non ha mai lasciato il segno. Da qui deriva la scelta di non riscattarlo.