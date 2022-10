Come racconta Gazzetta, per uscire dal tunnel, Massimilianol’ha imboccato… il tunnel. Minuti di recupero della sfida della sua Juve a Lecce, i salentini spingono alla ricerca del pareggio e conquistano un calcio d’angolo. Max, che poco prima aveva visto tremando Hjulmand colpire un palo clamoroso, non ce la fa più a guardare e scappa verso gli spogliatoi. "Ma tanto era finita: lì la palla o andava dentro o fuori, non c’era più tempo", racconta il tecnico bianconero ridendo.