Tornato allacon il sorriso in faccia e la sensazione di dover far presto le valigie. Alle spalle la delusione della retrocessione con ile le critiche dei tifosi inglesi. Davanti a sé, la necessità di trovare una squadra per la prossima stagione e l’etichetta di esubero cucita addosso. Poi cambia tutto, anche se la situazione sembra momentanea:è convocato per la tournée negli: ragioni numeriche e per lo più commerciali, qualcuno mormora.E invece no.– meno cheche è sempre stato un suo estimatore -, e strappa un posto in prima squadra per la stagione 23/24: è lui a contendersi un posto sulla destra conÈ proprio questo il messaggio che si nasconde dietronella partita contro la– dove è stato uno dei migliori -, e si avvicina alla panchina. Ma prima il saluto e il sorriso del suo tecnico.Una storia di sport, di redenzione, di rinascita. Una storia che, adesso, può fare la fortuna della Juve.