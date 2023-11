Come racconta Tuttosport, in attesa della decisione definitiva sull'entità della squalifica per il caso doping Paule lasono sempre più distanti. Non per questo, però, i giocatori bianconeri hanno smesso di dimostrare la loro vicinanza al compagno, con alcuni di loro che continuano a sentirlo via WhatsApp e vanno anche a fargli visita nella sua casa di Torino, quella dove aveva già abitato Cristiano Ronaldo.