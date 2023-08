Continua il braccio di ferro tra la Juve e Leonardo Bonucci, con quest'ultimo che si sta guardando attorno per capire quale sarà la sua prossima destinazione. In pole position ci sono Lazio e Union Berlino, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Genoa. Stando a quanto riportato da Sky non ci sarebbero stati passi in avanti nella trattativa, ma non è da escludere che il Grifone possa rilanciare nelle prossime ore.