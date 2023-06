Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, il Genoa di Alberto Gilardino sta tentando di prepararsi al meglio anche per quella che sarà la stagione che verrà. A maggior ragione serviranno dei rinforzi sul mercato e uno dei profili finiti sotto la lente di ingrandimento è quello di Hamza Rafia, di proprietà della Juve Next Gen, ma che ha concluso la sua stagione in prestito al Pescara.