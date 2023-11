Il Genoa fissa il prezzo, pur tenendo lontana l'idea dell'addio. Per un'eventuale cessione di Radu, infatti, il Grifone ha iniziato a fare i conti e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, chiederebbe almeno 30 milioni di euro. E' questa la cifra per privarsi del proprio difensore, ex Juve, a gennaio. Questa cifra allontanerebbe l'interesse di Roma e Milan, almeno al momento.