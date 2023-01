Secondo quanto riferito da Tuttosport, ilha contattato laper chiedere informazioni su due esterni sinistri, per sopperire all'assenza di Marko Pajac. Il primo sulla lista è Marley, effettivamente in cerca di più spazio, mentre come alternativa è stato individuato Gianluca: quest'ultimo è attualmente in prestito al, ma non sembra troppo contento di come sta andando la sua esperienza iniziata in estate.